10 أطعمة قد تغنيك عن الدواء

المواطن - متابعة

عدد متزايد من الأطباء، حول العالم، باتوا “يصفون” الأطعمة لمنع بعض الأمراض المزمنة وعلاجها بعيدا عن الأدوية.

ومن أهم هذه الأطعمة التي تساعد في علاج الأمراض ما يلي:

– عسل الحنطة السوداء

وهو دواء مفيد للأطفال دون 6 سنوات الذين يعانون من السعال

– المخللات

الأطعمة المخمرة كالزبادي، والخضار المخللة تحتوي على بكتيريا حية تستخدم لمنع وعلاج الإسهال، ومتلازمة القولون العصبي، وإسهال الأطفال، والأكزيما والحساسية.

– الزنجبيل

يعتبر مسحوق الزنجبيل علاجاً فعالاً لتشنجات الحيض إذا تم تناوله خلال الأيام الـ4 الأولى من الدورة الشهرية.

– النعناع

يوصف النعناع للمساعدة في علاج التشنج البطني، ومتلازمة القولون العصبي.

– شاي الكركديه

له تأثير كبير في علاج ارتفاع ضغط الدم.

– الكركم

يستخدم طبياً للمساعدة في علاج الأمراض الالتهابية.

– بذور الشيا

يوصى بها للمرضى الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول LDL.

– دقيق الشوفان

تناول 3 غرامات من الشوفان يومياً يرتبط بانخفاض الكوليسترول LDL.

– الفاصوليا

مفيدة في خفض مستويات السكر في الدم، والتحكم بالكوليسترول المرتفع.

– السلمون

يُوصى به للأشخاص الذين يعانون من مستويات عالية من الدهون الثلاثية أو التهاب المفاصل.