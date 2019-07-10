10 أطعمة قد تغنيك عن الدواء

عدد متزايد من الأطباء، حول العالم، باتوا “يصفون” الأطعمة لمنع بعض الأمراض المزمنة وعلاجها بعيدا عن الأدوية.
ومن أهم هذه الأطعمة التي تساعد في علاج الأمراض ما يلي:
– عسل الحنطة السوداء
وهو دواء مفيد للأطفال دون 6 سنوات الذين يعانون من السعال
– المخللات
الأطعمة المخمرة كالزبادي، والخضار المخللة تحتوي على بكتيريا حية تستخدم لمنع وعلاج الإسهال، ومتلازمة القولون العصبي، وإسهال الأطفال، والأكزيما والحساسية.
– الزنجبيل
يعتبر مسحوق الزنجبيل علاجاً فعالاً لتشنجات الحيض إذا تم تناوله خلال الأيام الـ4 الأولى من الدورة الشهرية.
– النعناع
يوصف النعناع للمساعدة في علاج التشنج البطني، ومتلازمة القولون العصبي.
– شاي الكركديه
له تأثير كبير في علاج ارتفاع ضغط الدم.
– الكركم
يستخدم طبياً للمساعدة في علاج الأمراض الالتهابية.
– بذور الشيا
يوصى بها للمرضى الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول LDL.
– دقيق الشوفان
تناول 3 غرامات من الشوفان يومياً يرتبط بانخفاض الكوليسترول LDL.
– الفاصوليا
مفيدة في خفض مستويات السكر في الدم، والتحكم بالكوليسترول المرتفع.
– السلمون
يُوصى به للأشخاص الذين يعانون من مستويات عالية من الدهون الثلاثية أو التهاب المفاصل.