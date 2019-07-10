10 مباريات بالمحالة تضخ 10 ملايين ريال في خزينة قطبي عسير

المواطن - الرياض

جاءت المعايير الجديدة التي وضعتها الهيئة العامة للرياضة لدعم الأندية، ومنها قرار تخصيص مبلغ مليون ريال لكل نادٍ يحقق نسبة حضور جماهيري تفوق الـ50 في المائة من السعة الإجمالية للملعب في كل مباراة يخوضها على ملعبه.

ومن تلك المعايير أيضًا حضور أكثر من عشرة آلاف متفرج إلى الملعب الذي تفوق سعته الـ25 ألف مقعد لتزيد من حظوظ ناديي أبها وضمك الصاعدين حديثًا لدوري المحترفين السعودي في زيادة مداخيلهما والحصول على مبلغ 10 ملايين ريال مناصفة بينهما من خلال المباريات التي تجمعهما وتحديدًا مع الأندية الخمسة الكبار الهلال والاتحاد والأهلي والنصر والشباب على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (بالمحالة) في الموسم القادم؛ خاصة مع ما تملكه تلك الأندية من شعبية كبيرة أثبتتها دورات الصداقة والتي كانت تقام بالصيف سنويًّا بالمنطقة.

ومن المتوقع لو تم التسويق الجيد من الناديين لبقية المباريات زيادة الدخل للفريقين، خاصة من خلال اللقاءات التي تجمعهما مع الاتفاق والوحدة والتعاون.