10 #وظائف بشركة تكافل الراجحي في الرياض

المواطن - الرياض

أعلنت شركة تكافل الراجحي توفر 10 وظائف إدارية وتقنية شاغرة للرجال، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بالمسميات التالية (أخصائي تأمين، وأخصائي شبكات الحاسب) من خلال برنامج (تمهير) التدريب على رأس العمل، وذلك وفقاً للمسميات والشروط الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- أخصائي تأمين (العدد 5 وظائف):

– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (المالية).

– وصف التدريب (تطوير منتجات وخدمات تأمين جديدة لتلبية احتياجات العملاء والأسواق، وتقديم المشورة لفرق المبيعات والعملاء حول منتجات التأمين الجديدة).

2- أخصائي شبكات الحاسب (العدد 5 وظائف):

– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصصات الحاسب وتقنية المعلومات.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– وصف التدريب (تطوير أجهزة الشبكة ونظم التشغيل والبرامج وتركيبها وتثبيتها وصيانتها، وضمان الوصول إلى الشبكة والحفاظ على أمنها، وتقديم الدعم للمستخدمين).

الشروط العامة (برنامج تمهير):

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في التخصصات الموضحة أعلاه.

3- ألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.

4- أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.

5- ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

6- إجادة اللغة الإنجليزية.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 1440/12/29هـ.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي عبر البوابة الوطنية للعمل (طاقات):

1- أخصائي تأمين (للرجال – العدد 5 وظائف):

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2- أخصائي شبكات الحاسب (العدد 5 وظائف):

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