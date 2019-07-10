10 وظائف بمجموعة شاهيني في 6 مدن

المواطن - الرياض

أعلنت مجموعة شاهيني، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر 10 وظائف شاغرة (للرجال)، للعمل في مختلف مدن المملكة (الدمام، جدة، خميس مشيط، مكة المكرمة، الرياض، تبوك)، بمسمى (مندوب مبيعات جملة- قسم الأرز)، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقًا لبقية الشروط الموضحة أدناه.

أماكن العمل:

1- الدمام.

2- جدة.

3- خميس مشيط.

4- مكة المكرمة.

5- الرياض.

6- تبوك.

المسمى الوظيفي:

– مندوب مبيعات جملة- قسم الأرز (العدد 10 وظائف).

الوصف الوظيفي:

1- العمل ميدانيًّا لزيادة مبيعات قسم الأرز عن طريق زيارة العملاء وعرض المنتج عليهم وفتح أسواق جديدة.

2- تحقيق الأهداف البيعية الموضوعة من قبل الإدارة عن طريق تقسيمه إلى أهداف يومية.

3- تنفيذ خطط المبيعات المعتمدة عن طريق زيارة العملاء وبيع المنتجات لهم.

4- تحصيل المديونيات من العملاء حسب سياسة الشركة ومتابعة حساباتهم عن طريق تقرير المديونيات.

5- زيادة قاعدة عملاء الشركة عن طريق مسح المنطقة الخاصة به وزيارة العملاء الجدد.

6- متابعة الكميات لدى العملاء عن طريق جرد مستودعاتهم وإرسال التقرير لمديره؛ لعدم خسارة أي فرصة بيعية.

7- متابعة التقيد بالأوقات المحددة لتسليم المنتجات للعملاء.

8- معرفة المنتجات المنافسة وأسعارها لاقتراح تطوير المنتجات وزيادة الحصة السوقية.

9- دراسة الأسواق المحلية بهدف زيادة حجم مبيعات الشركة وخلق أسواق جديدة، سواء للمنتجات التي تتعامل فيها الشركة حاليًّا أو لمنتجات جديدة يمكن للشركة التعامل فيها مستقبلًا.

10- رفع التقارير اليومية للمدير المباشر عن طريق إرسال النماذج المخصصة وتقديم الاقتراحات الملائمة والمناسبة.

11- المشاركة في اقتراح الائتمان للعملاء عن طريق دراسة العملاء ومعرفة حجم العميل

الشروط:

1- مؤهل علمي مُناسب (الثانوية العامة، الدبلوم، البكالوريوس).

2- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال المبيعات.

3- مهارات حل المشاكل.

4- مهارات التواصل

5- مهارات التفاوض والإقناع.

6- مهارات خدمة العملاء

7- مهارات الالتزام.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءًا من اليوم الأربعاء بتاريخ 24/ 07/ 2019م، وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا