10 وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: “الرياض، وحائل، والجبيل”.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مستشار أول- إدارة الأداء (الرياض).

. مستشار أول- المكافآت والسياسات (الرياض).

. منسق ثاني- المستودع (حائل).

. مستشار- التعليم والتطوير (الرياض).

. مشرف- الجودة (حائل).

. مدير- تطوير الحلول (الرياض).

. مدير- عمليات حلول الأنابيب (حائل).

. مهندس ثالث- التطبيقات والدعم الفني (الجبيل).

. عالم أنابيب (الجبيل).

. أخصائي ثالث- أنابيب (الجبيل).

وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 يوليو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)