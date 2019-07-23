100 وظيفة في القوات البحرية بعدة مدن

المواطن - الرياض

أعلنت القوات البحرية الملكية السعودية ممثلة بالإدارة الهندسية والأشغال توفر وظائف الإحلال لعام 2019م عبر موقعها الإلكتروني (100 وظيفة إدارية وهندسية وفنية وحرفية)، للعمل في المدن التالية (الرياض، جدة، الدمام، الجبيل، رأس مشعاب، جازان، رأس الغار)، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

م مسمى الوظيفة مكان العمل (عدد الوظائف) إجمالي الوظائف 1 مهندس – ميكانيكي جدة (2) 2 2 مهندس – كهربائي جدة (1)

الدمام (2)

رأس الغار (2) 5 3 مهندس – زراعي جدة (1) 1 4 مشرف إسكـان جدة (1) 1 5 سائق نقل ثقيل الرياض (1)

رأس مشعاب (1) 2 6 فنـي ميكانيكي جدة (1) 1 7 فنـي ميكانيكي مضخات مياه الرياض (3) 3 8 فنـي ميكانيكي غلايات جدة (1) 1 9 فنـي ميكانيكي تكييف مركزي الرياض (2)

الدمام (1)

رأس الغار (1) 4 10 فنـي مشغل محطة تحلية الرياض (2)

رأس مشعاب (2) 4 11 فنـي مشغل محطة صرف صحي الجبيل (1)

رأس مشعاب (2) 3 12 فنـي ميكانيكي مولدات الديزل الرياض (1)

جدة (1) 2 13 فنـي ميكانيكي محطات جدة (1) 1 14 فنـي ميكانيكي تمديدات مياه جدة (2) 2 15 فنـي ميكانيكي خراطة جدة (1) 1 16 فنـي مشغل محطة تبريد جدة (1) 1 17 فنـي ميكانيكي تبريد وتكييف الرياض (1) 1 18 مساعد فنـي كهربائي ضغط منخفض جدة (1) 1 19 فنـي كهربائي عام جازان (1) 1 20 فنـي كهربائي ضغط عالي الجبيل (5)

الدمام (1)

جازان (1) 7 21 فنـي كهربائي مصاعد الرياض (1) 1 22 فنـي كهربائي صناعي جدة (1) 1 23 فنـي إلكترونيات أنظمة الإنذار الجبيل (1)

جدة (2) 3 24 فنـي إلكترونيات أجهزة تحكم الجبيل (1)

جدة (1) 2 25 فنـي صيانة شبكات هاتف جدة (1) 1 26 سباك الرياض (2)

الجبيل (1)

رأس مشعاب (2)

الدمام (2)

جازان (1)

رأس الغار (1) 9 27 نجار الرياض (3)

جدة (1)

الدمام (2)

جازان (1)

رأس الغار (1)

رأس مشعاب (1) 9 28 حداد الرياض (1)

جدة (1) 2 29 بناء الجبيل (2)

الدمام (1) 3 30 مبلط جدة (2) 2 31 دهان الرياض (2)

الجبيل (2)

الدمام (1)

جازان (1)

رأس الغار (1)

رأس مشعاب (1) 8 32 لحام جدة (1)

جازان (1) 2 33 طاهي الرياض (2)

الجبيل (2)

جدة (2)

الدمام (1)

جازان (1)

رأس الغار (1)

رأس مشعاب (1) 10 34 خياط الرياض (1)

الجبيل (1) 2 35 جزار جدة (1) 1

شروط قبل التسجيل:

1- رفع صورة من المؤهل الدراسي.

2- رفع صورة من الدورات التدريبية للوظائف الحرفية (سباك، نجار، حداد، بناء، مبلط، دهان، لحّام، طاهي، خيّاط، جزّار).

3- رفع صورة من الخبرة في حالة عدم وجود دورة تدريبية لوظائف (مبلط، دهان، طاهي، خياط، جزار).

4- رفع صورة من معادلة المؤهل في حالة الحصول عليه من جامعة خارجية (لن ينظر للطلب في حالة عدم وجود معادلة).

5- رفع صورة من الخبرة العملية إن وجدت.

الشروط والمتطلبات العامة للتقديم على الوظيفة:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية .

2- أن لا يكون متقاعداً من وظيفة حكومية.

3- أن لا يقل عمر المتقدم للوظيفة عن 18 عاماً ولا يزيد عن 40 عاماً.

4- اجتياز امتحان القبول والكشف الطبي.

5- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

6- أن يكون حاصلاً على المؤهل المطلوب للوظيفة.

7- يشترط معادلة الشهادة لخريجي الجامعات من خارج المملكة.

8- في حالة القبول المبدئي لن يتم إجراء المقابلة والاختبار إلا بإحضار المستندات التالية (صورة من الهوية الوطنية مع الأصل للمطابقة)، (صورة من المؤهل الدراسي والدورات مع الأصل للمطابقة)، (أصل شهادة الخبرة من المنشأة بالمسمى الوظيفي)، (أصل سجل من التأمينات الاجتماعية بمدد الاشتراكات).

مراحل التسجيل:

1- التسجيل عبر البوابة الإلكترونية (عند بدء التقديم).

2- تعبئة جميع الحقول المطلوبة.

3- التعديل والإضافة في فترة التقديم فقط.

4- نتائج القبول المبدئي و(متابعة حالة الطلب) عبر البوابة الإلكترونية للتوظيف.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1440/11/20هـ وينتهي يوم السبت بتاريخ 1440/12/01هـ.

طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي: اضغط هنا