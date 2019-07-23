100 وظيفة للجنسين لدى قوة الصواريخ الاستراتيجية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت وزارة الدفاع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر 100 وظيفة هندسية وفنية شاغرة للرجال والنساء، من حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات، للعمل بالإدارة الهندسية والأشغال بقوة الصواريخ الاستراتيجية في عدد من مدن المملكة وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

– مهندس ميكانيكا (عدد 5 وظائف/ الحريق، والسليل، ورنية، والدوادمي).

– مهندس كهرباء (عدد 5 وظائف/ الحريق، والسليل، ورنية، والدوادمي).

– مهندس مدني (عدد وظيفتين/ الحريق).

– فني ميكانيكا مولدات ديزل (عدد 6 وظائف/ الحريق، ورنية، والدوادمي).

– فني كهرباء مولدات ديزل (عدد 4 وظائف/ الحريق، والدوادمي).

– مشغل محطات طاقة ديزل/ ميكانيكا (عدد 6 وظائف/ الرياض).

– رسام معماري (للنساء/ الرياض).

– فني ميكانيكا مضخات (عدد 3 وظائف/ الحريق، ورنية، والدوادمي).

– فني كهرباء ضغط عالي (عدد 6 وظائف/ الحريق، والسليل، ورنية، والدوادمي).

– فني كهرباء لوحات تحكم (عدد 4 وظائف/ الحريق، والسليل، ورنية).

– فني أنظمة مراقبة وتحكم (عدد 7 وظائف/ الحريق، ورنية، والدوادمي).

– فني إلكترونيات (عدد 7 وظائف/ الحريق، والسليل، ورنية، والدوادمي، ووادي الدواسر).

– فني إلكترونيات إنذار حريق (عدد 6 وظائف/ الحريق، والسليل، ورنية، والدوادمي، ووادي الدواسر).

– فني تكييف مركزي (عدد 6 وظائف/ الحريق، ورنية، والدوادمي).

– فني تكييف وتبريد (عدد 3 وظائف/ الدوادمي).

– مشغل تكييف مركزي شيللر (عدد 8 وظائف/ الحريق، ورنية، والدوادمي).

– فني ميكانيكي معدات ثقيلة (عدد 4 وظائف/ الحريق، ورنية).

– سباك (عدد وظيفتين/ الحريق، والدوادمي).

– سفرجي (عدد 3 وظائف للنساء/ الرياض).

– مهندس كيمائي (الحريق).

– مهندس إلكترونيات (عدد 4 وظائف/ الحريق، ورنية).

– فني ميكانيكا محطات طاقة ديزل (عدد 5 وظائف/ الحريق، والدوادمي، والطائف).

– حافظ وثائق (عدد وظيفتين للنساء/ الرياض).

وأوضحت الوزارة أن استقبال الطلبات يبدأ اعتباراً من 1440/11/20هـ إلى 1440/11/29هـ على الموقع الإلكتروني لقوة الصواريخ الاستراتيجية: (هنا)

ولمعرفة تفاصيل أكثر عن المؤهلات والتخصصات المطلوبة، الدخول على الرابط التالي: (هنا)