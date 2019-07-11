11 دبلوماً معتمداً بجامعة الملك خالد

المواطن - الرياض

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر طرح عدد من الدبلومات التطبيقية المعتمدة من الجامعة، والمصنفة من وزارة الخدمة المدنية، وذلك للقبول (برسوم) في العام الجامعي القادم 1440/1441هـ من خلال واسطة عمادة القبول والتسجيل.

وأوضح عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر الأستاذ الدكتور عمر علوان عقيل أن العمادة تسعى من خلال طرح هذه الدبلومات، إلى الإسهام في تنمية قدرات المجتمع ومؤسساته، فيما شملت الدبلومات المطروحة 11 تخصصًا تمثلت في البرمجة التطبيقية، والإدارة المكتبية، وبرمجة أنظمة المعلومات، وإدارة الموارد البشرية، والعلاقات العامة، والتسويق الإلكتروني، والمحاسبة التطبيقية، والسلامة والصحة المهنية، والتحرير والسكرتارية، وريادة الأعمال، واللغة الإنجليزية.

وتتراوح مدة برامج الدبلوم من 30 إلى 40 ساعة خلال عام جامعي واحد على اختلاف التخصصات.