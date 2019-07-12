12 ميدالية لأخضر قوى الإعاقة في يومين
في ملتقى بولندا الدولي لألعاب القوى

12 ميدالية لأخضر قوى الإعاقة في يومين

2019/07/21
الساعة 2:27 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - واس

حقق المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة 6 ميداليات “3 ذهب، 2 فضة، برونزية واحدة”، أمس السبت في ثاني أيام ملتقى بولندا الدولي لألعاب القوى (الجائزة الكبرى).

وانتزع جمعان الزهراني “ذهبية “سباق 200 متر “كراسي متحركة ” تصنيف T54 بزمن 12 : 27 ثانية، كما حقق “ذهبية ” سباق 800 متر “كراسي متحركة ” تصنيف T54 بزمن 35 : 55 : 1 دقيقة وحقق فهد الجنيدل “ذهبية” سباق 200 متر كراسي متحركة تصنيف T53 بزمن 28 ثانية.

ونال عبدالرحمن القرشي “فضية “سباق 200 متر كراسي متحركة تصنيف T53 بزمن 09 : 28 ثانية، “رقم شخصي جديد “، كما حقق علي النخلي “فضية ” سباق 200 متر تصنيف T37 بزمن 54 : 24 ثانية ” رقم شخصي جديد ” ونال نور الصناع “برونزية “سباق 200 متر تصنيف T44 بزمن 14 : 25 ثانية , ليصبح رصيد الأخضر حتى ١٢ ميدالية بعد أن حقق ٦ ميداليات في اليوم الأول للملتقى .

ويُذكر أن المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة كان افتتح مشاركته في ملتقى بولندا الدولي أول أمس الجمعة بتحقيق 6 ميداليات بواقع 3 ميداليات ذهبية وفضيتين وبرونزية واحدة.

جدير بالذكر أن ملتقى بولندا الدولي يستمر لمدة 3 أيام على ملعب ومضمار مجمع زافشيه الرياضي بمدينة بيدقوش البولندية، بمشاركة 500 لاعب ولاعبة يمثلون 34 دولة.



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