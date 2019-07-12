12 وظيفة لدى BAE SYSTEMS

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”- المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف التدريبية والهندسية والإدارية والفنية الشاغرة، للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس فأعلى، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: (الرياض، والظهران، والطائف).

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. رئيس أنظمة التدريب (الظهران).

. مشرف التوريد (الطائف).

. مدرب أول العلوم الأكاديمية (الظهران).

. محلل لوجستي (الرياض).

. قائد فريق إدارة الطلبات (الطائف).

. مشرف الخدمات اللوجستية (الطائف).

. مشرف العمليات الحرجة (الطائف).

. مهندس- المقاييس (الظهران).

. فني دعم الصيانة- التايفون (الطائف).

. مشرف أول إلكترونيات الطيران- التايفون (الطائف).

. مشرف أول الأسلحة- التايفون (الطائف).

. مشرف أول ميكانيكي- التايفون (الطائف).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 يوليو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)