14 وظيفة شاغرة في أمانة الأحساء

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت أمانة الأحساء عن توفر عدد (14) وظيفة شاغرة على بند الأجور، على مسمى “مراقب حارة ميداني”، وذلك للعمل في المدن التالية: (الهفوف، المبرز، العمران، العيون، الجفر، جواثا).

وبينت الأمانة أن الشروط المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– لائقاً صحياً وحسن السيرة والسلوك.

– أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الثانوية.

– أن لا يزيد عمر المتقدم عن 25 عاماً.

– أن يكون المتقدم قد تم تسجيله بموقع وزارة الخدمة المدنية على نظام (ساعد) تاريخ الإعلان.

– أن يكون المتقدم غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة في الوقت الحاضر وغير مطالب بفترة حظر سواء للاستقالة أو الفصل حسب النظام.

– اجتياز المقابلة الشخصية للمتقدمين من قبل اللجنة المشكلة للتعيين.

– إجادة الحاسب الآلي.

– استبعاد أي طلب غير مكتمل الشروط المطلوبة.

– أن يتم تحديد رقم الجوال والعنوان للمرسل ومن لم يوضح ذلك يستبعد من الترشيح.

– لا يترتب على الطلبات أي التزام نحو الأمانة وتعتبر لاغية بعد انتهاء المقابلات واجتياز المرشحين للوظائف ولا يحق للمتقدم المطالبة بالمستندات أو التوظيف.

– توقيع التعهد بالعمل بوظيفة (مراقب حارة ميداني) وعدم المطالبة لأي سبب بتغيير الوظيفة أو مسماها في المدن التالية دون تحديد: (الهفوف، المبرز، العمران، العيون، الجفر، جواثا).

وأوضحت الأمانة أن التقديم متاح إلكترونيا اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 1440/11/25هـ، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا).