15 وظيفة للجنسين في شركة الاتصالات المتكاملة

المواطن - الرياض

أعلنت شركة الاتصالات المتكاملة عن توفر 15 وظيفة تقنية للرجال والنساء لحديثي التخرج من حملة البكالوريوس، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (مُحلل نظم تقنية المعلومات).

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقًا لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مُحلل نظم تقنية المعلومات (للجنسين- العدد 15 وظيفة).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس في تخصص هندسة البرمجيات.

الراتب:

– الراتب 10.000 ريال.

الوصف الوظيفي:

– تطوير نظم جديدة لتقنية المعلومات وتحسين النظم الحالية، وجمع الاحتياجات وفهم المتطلبات وتصميم النظم.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءًا من اليوم الأربعاء بتاريخ 31/ 07/ 2019م.

طريقة التقديم:

– من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات): اضغط هنا