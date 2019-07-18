18 وظيفة بمجموعة سدر للتجارة

المواطن - الرياض

أعلنت مجموعة سدر للتجارة والمقاولات توفر 18 وظيفة شاغرة للرجال بجدة، للعمل بالمسميات التالية (مهندس أجهزة طبية، فني أجهزة طبية، مشغل حاسب آلي، سائق)، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مهندس أجهزة طبية (العدد 6 وظائف):

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في الهندسة الطبية أو كلية العلوم التطبيقية تخصص أجهزة طبية.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

2- فني أجهزة طبية (عدد 10 وظائف):

– دبلوم في الأجهزة الطبية أو الإلكترونية.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

3- مشغل حاسب آلي (وظيفة واحدة):

– دبلوم فني حاسب آلي.

– خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.

4- سائق (وظيفة واحدة):

– رخصة قيادة سارية المفعول.

– خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.

الشروط والتفاصيل:

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موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 2019/07/15م.

طريقة التقديم:

– ترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كافة الشهادات الدراسية والخبرات):

[email protected]