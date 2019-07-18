18 وظيفة شاغرة لدى هيئة تنظيم الكهرباء

18 وظيفة شاغرة لدى هيئة تنظيم الكهرباء

2019/07/23
الساعة 11:08 صباحًا
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

وأبرزت الهيئة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. باحث أول قانوني.

. خبير تنظيم مياه.

. اختصاصي مالي/ محاسب (عدد وظيفتين).

. اختصاصي أول هندسة مياه- الشؤون الفنية (عدد وظيفتين).

. اختصاصي هندسة سلامة.

. مستشار تطوير موارد بشرية.

. باحث أول خدمة عملاء.

. محلل أول هندسي.

. اختصاصي أول هندسة سلامة.

. اختصاصي أول هندسة كهربائية.

. محلل هندسي (عدد وظيفتين).

. استشاري هندسي.

. اختصاصي أول هندسة مياه – مقدمي الخدمة (عدد وظيفتين).

. اختصاصي بيانات.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 يوليو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 يوليو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

 

 



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