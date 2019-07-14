19996 يتلقى استفسارات اللائحة التعليمية

المواطن - الرياض

أكد مركز رعاية المستفيدين التابع لوزارة التعليم (تواصل)، أنه يتلقى كافة الاستفسارات بشأن اللائحة التعليمية الجديدة عبر مركز الاتصال 19996.

وقال تواصل: إنه يتلقى الاستفسارات على مدار الساعة لإيصال أصوات المواطنين لجهة الاختصاص.

وفي وقت سابق، كشف نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله الملفي تفاصيل اللائحة التعليمية الجديدة، والتي رفعها للمقام السامي للموافقة عليها.

وأوضح أن اللائحة الحالية صدرت قبل 35 سنة، وكانت مناسبة في حينها وهي من اللوائح التي ساهمت في توطين السعوديين، موضحًا أن نسبة المعلمين غير السعوديين كانت عند صدورها تزيد على 51% من المعلمين.

وتابع الملفي وفي اتصال هاتفي مع القناة السعودية أن قرارًا أخيرًا صدر من مجلس الوزراء وشُكّلت بموجبه لجنة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية ووزارة التعليم، وأُعدت لائحة ستواكب المرحلة المقبلة، ورُفعت للمقام الكريم.

وصرح بأن اللائحة المقترحة تحتوي تفاصيل كثيرة رائعة جدًّا عالجت جوانب قصور معينة، كانت موجودة، سواء على مستوى المعلم، أو على مستوى البيئة المدرسية.

وبين أن اللائحة المقترحة ستحقق مطلب الوظيفة والموظف أمام قيادة حكيمة، تبحث عما يرضي الله، ويرفع شأن الوطن، خصوصًا أن اللائحة تمس شريحة مهمة، يسند لها تعليم وتربية الجيل وتواكب رؤية المملكة 2030.