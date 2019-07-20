20 لاعبًا في معسكر الفيصلي

المواطن - مروة نبيل

تستعد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي للمغادرة إلى سلوفينيا، لبدء المعسكر التحضيري استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2019/ 2020.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الفيحاء، بعد قليل، إلى سلوفينيا لبدء المعسكر الخارجي، حيث سينطلق اليوم 17 يوليو وحتى الخامس من شهر أغسطس المقبل، وسيخوض خلاله عدة مباريات ودية.

وضمت قائمة الفيصلي 20 لاعبًا، وهم؛ مصطفى ملائكة، راغد النجار، محمد فؤاد الثاني، أحمد العنزي، رافاييل دا سيلفا، ويليام أوليفيرا، مشاري الثمالي، حسين القحطاني، عقيل بلغيث، أحمد الكسار ورمزي صولان.

كما تواجد في قائمة الفيصلي المغادرة إلى سلوفينيا كلٌّ من؛ رولي بونيفاسيا، عبدالله الحسن، علي معدي، عبدالله القحطاني، ناصر عسيري، عوض اليامي، خالد الغامدي، إيغور روسي وخالد كعبي.

وجاء الجهاز الفني لنادي الفيصلي في سلوفينيا كالتالي؛ المدير الفني بريكلس شاموسكا، سالازار مارسيلو، الحميدي العتيبي وفهد ورقه مساعدين مدرب، غيرا برونو محلل فيديو، مدرب لياقة فلافيو ترافيزان، ومدرب الحراس ماركوس منيز.