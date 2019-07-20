20 مهندسًا معماريًا عالميًا لتصميم مباني القدية

المواطن - الرياض

كشف مشروع القدية عن خطة لاستقطاب 20 مهندسًا معماريًا عالميًا لتصميم مباني ومعالم القدية.

وقال الحساب الرسمي للمشروع عبر تويتر :” لأن القدية على قمم جبال طويق، فلا نرضى لها إلا القمة… أطلقنا نهجًا لاستكشاف التصاميم بمشاركة 20 مهندسًا معماريًا عالميًا لتصميم مباني ومعالم ستجعل من القدية أيقونة عالمية.

وكانت شركة القدية للاستثمار، كشفت أمس عن المشروعات التي ستنفذ في المرحلة الأولى من القدية البالغة أكثر من 45 مشروعًا وأكثر من 300 نشاط عبر قطاعات الإبداع والضيافة والترفيه والرياضة، وعن تكليف 20 شركة للهندسة المعمارية بتصميم 12 معلمًا من المعالم الرئيسية للواجهة وبعض المعالم المهمة الأخرى، بالإضافة إلى فريق يضم أكثر من 500 محترف من 30 جنسية بالتعاون مع شركة “بيارك إنجلز جروب” الدنماركية، التي تقوم حاليًا ببناء مشاريع من جميع الأحجام، من الأبراج المرتفعة إلى المرافق الإبداعية ومرافق الثقافة والرياضة.