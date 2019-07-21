21 وظيفة شاغرة لدى شركة بي إيه إي سيستمز في 4 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الفنية والإدارية والهندسية الشاغرة، للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: “الرياض، وتبوك، والطائف، والظهران”.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. فني صيانة الخروج (الرياض).

. مدرب تحليل الصور (الرياض).

. فني التفتيش- التورنادو (الظهران).

. مدير المرافق (الرياض).

. مدير العلوم الأكاديمية وتدريب المهارات الأساسية (الظهران).

. رئيس الهندسة- التورنادو (الرياض).

. فني أسلحة (الطائف).

. أخصائي أول إدراج القدرة- التايفون (الطائف).

. أخصائي جودة البيانات الوطنية- التايفون (الطائف).

. أخصائي جودة البيانات- التايفون (الطائف).

. فني التحكم في التآكل- الهوك (تبوك).

. أخصائي الامتثال والإجراءات الفنية- التايفون (الطائف).

. فني معدات أرضية- الهوك (تبوك).

. فني تسليح- الهوك (تبوك).

. منسق ترخيص التدريب- التايفون (الطائف).

. أخصائي التفتيش- التايفون (الطائف).

. فني مكون الطلاء- التايفون (الطائف).

. منسق الاختبار وخلية معدات القياس- التايفون (الطائف).

. فني محاكاة مراقبة الأسلحة (الرياض).

. مدير الهندسة- النظم العامة (الرياض).

. فني صيانة محركات (الرياض).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 يوليو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)