24 لاعبًا يمثلون الأخضر في غرب آسيا

المواطن - محمد سمعه

أعلن المدرب الوطني يوسف عنبر المدير الفني المؤقت لـ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن قائمة الأخضر والتي ستُشارك في بطولة غرب آسيا 2019 والمقرر إقامتها في العراق.

وجاءت قائمة الأخضر مُكوّنة من:

عبدالله الجدعاني، عبدالله الصالح، مصطفى ملائكة، حاتم بلال، فواز الصقور، سامي الخيبري، حسين الشويش، متعب المفرج، حسان تمبكتي، محمد العمري، وسام سويد، يزيد البكر، علي النمر، نايف هزازي، عبدالمحسن القحطاني، عبدالكريم القحطاني.

كما شملت قائمة الأخضر كلاً من: محمد الفهيد، محمد المجحد، ربيع سفياني، خالد الكعبي، صالح العمري، حسن شراحيلي، هارون كمارا، عبدالفتاح آدم.

وسيخوض الأخضر أولى مبارياته في بطولة غرب آسيا في الرابع من أغسطس المقبل ضد المنتخب الكويتي.

وقبل إعلان قائمة الأخضر، كان الاتحاد السعودي لكرة القدم، أعلن عن تعاقده مع الفرنسي هيرفي رينارد لتدريب الأخضر خلال تصفيات مونديال 2022، وكأس آسيا 2023.