25 مليون ضحية رسالة واتساب

المواطن- ترجمة: محمود نبيل

حذر باحثون في الأمن السيبراني من تعرض ما يصل إلى 25 مليون هاتف يعمل بنظام أندرويد لبرامج ضارة يتم تداولها عبر تطبيق التراسل الفوري واتساب لأغراض شريرة.

البرمجيات الخبيثة التي يطلق عليها Dubbed Agent Smith تعتدي على نقاط الضعف المعروفة سابقًا في نظام التشغيل أندرويد، وهو الأمر الذي يجب تفاديه بتنزيل أحدث إصدار من النسخ المعروضة لنظام التشغيل الشهير.

وأشار الباحثون إلى أن معظم الضحايا في الهند، حيث أصيب ما يصل إلى 15 مليون شخص، إلا أن هناك أعداداً كبيرة من المستهدفين في بلدان أخرى، وإن كان معظمهم في الولايات المتحدة وبريطانيا.

وانتشرت البرمجيات الضارة عبر متجر تطبيقات 9apps.com التابع لجهة خارجية، والذي تملكه شركة علي بابا الصينية، بدلاً من متجر جوجل بلاي الرسمي.

وحذر الباحثون من أن التطبيقات المستبدلة ستعرض إعلانات خبيثة، وكل من يقف وراء الاختراق يمكن أن يفعل ما هو أسوأ، خاصة وأنه سيكون في ذلك الوقت يتحكم بشكل كامل في أجهزة وتطبيقات المستخدم الحقيقي للهاتف.