29 وظيفة صحية شاغرة للجنسين في مدينة الملك سعود الطبية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في العاصمة الرياض.

وأبرزت المدينة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. ممرض- وحدة العناية المركزة.

. أخصائي المعلومات الصحية.

. ممرض- وحدة العناية المركزة للأطفال.

. طبيب مقيم- جراحة الأطفال (عدد وظيفتين).

. طبيب مقيم- جراحة المخ والأعصاب.

. طبيب مقيم- نساء وولادة (عدد 5 وظائف للنساء).

. طبيب مقيم- وحدة العناية المركزة (عدد 4 وظائف).

. طبيب مقيم- وحدة العناية المركزة أمراض الكلى (عدد 4 وظائف).

. طبيب مقيم- جراحة الصدمة.

. طبيب مقيم- جراحة السمنة.

. طبيب مقيم- العظام.

. طبيب مقيم- أمراض الكلى.

. طبيب مقيم- طب العيون.

. مدير الأسرة (عدد 5 وظائف).

وأوضحت المدينة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 يوليو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 يوليو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)