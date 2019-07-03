3 أسباب وراء إقصاء مصر ضد جنوب إفريقيا

المواطن - محمد سمعه

ودع المنتخب المصري بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 من دور الستة عشرة، وذلك بعد الخسارة في مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بالأمس بهدف دون رد.

وكرد فعل سريع بعد مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا، تقدم هاني أبو ريدة باستقالته من منصب رئاسة اتحاد القدم المصري ودعا وقتها جميع مجلس إدارة الاتحاد للاستقالة من مناصبهم.

وقرر هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المستقيل، إقالة الجهاز الفني بالكامل للمنتخب المصري بقيادة المدرب المكسيكي خافيير أجيري بعد الخسارة في مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا.

وخلال هذا التقرير نستعرض الأسباب وراء خسارة مصر ضد جنوب إفريقيا وتوديع الفراعنة لبطولة الأمم الإفريقية 2019.

3 أسباب وراء الإقصاء

يُعد السبب الرئيسي والأبرز وراء خسارة مصر ضد جنوب إفريقيا، أولاً قائمة اللاعبين والتي قرر المدرب خافيير أجيري الاعتماد عليها قبل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا واستبعاده لعناصر كانت مؤثرة وكانت ستصنع الفارق مثل محمد هاني ظهير أيمن الأهلي وعبدالله جمعة ظهير أيسر الزمالك بالإضافة لعمرو السولية لاعب الأهلي ومحمود كهربا لاعب الزمالك.

سبب آخر لا يقل أهمية كان وراء خسارة مصر ضد جنوب إفريقيا وهو عودة اللاعب المصري عمرو وردة لقائمة الفراعنة مجددًا بعدما كان تم استبعاده بصورة نهائية من بطولة أمم إفريقيا لاتهامه بالتحرش، حيث وقف اللاعبون مثل محمد صلاح وأحمد المحمدي ضد قرار استبعاد عمرو وردة؛ ما جعل الاتحاد المصري لكرة القدم يُعيد اللاعب مرة أخرى.

كذلك قبل إقامة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا، تعرض كم هائل من لاعبي المنتخب المصري للانتقادات بسبب تركيزهم على إقامة حملات إعلانية للمنتخب قبل البطولة وعدم التركيز في الدخول في معسكر مغلق من أجل اللعب بشكل جيد في البطولة.

ويذكر أن خسارة مصر ضد جنوب إفريقيا هي الأولى للفراعنة من منتخب البافانا بافانا في بطولة كأس أمم إفريقيا، حيث سبق لمنتخب مصر الفوز مرتين على جنوب إفريقيا في كأس الأمم في نسختي 1996 و 1998.