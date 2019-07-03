3 مدن تسجل أعلى درجة حرارة اليوم

المواطن - الرياض

سجلت 3 مدن سعودية اليوم 45 درجة مئوية بحسب المراصد المنتشرة في عدد من مدن ومناطق المملكة.

وسجّلت مراصد: الخرج، الظهران، والدمام أعلى درجة حرارة بالمملكة، حيث سجّلت المراصد الثلاثة درجة حرارة بلغت 45 درجة مئوية لكل منهم.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أعلى درجات حرارة سجّلتها مراصد المملكة اليوم الثلاثاء، الموافق 16 يوليو 2019، وذلك بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات.

فيما سجّل مرصد الرياض درجة حرارة بلغت 43 درجة مئوية، وسجّل مرصد وادي الدواسر 44 درجة مئوية، كما سجّل مرصد “القصيم 44 درجة مئوية.