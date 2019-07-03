3 مكاسب لـ النصر

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي النصر، صباح اليوم، عن تجديد عقد المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله لمدة ثلاثة مواسم، بعد الموافقة على رفع راتب اللاعب المغربي للضعف.

ويُعد حمد الله واحدًا من أهم الأسباب التي مكنت نادي النصر من الفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2018-2019.

ويذكر أن إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، نجحت في أن تُحقق ثلاثة مكاسب، وذلك عقب التجديد مع حمد الله.

المكسب الأول لإدارة نادي النصر هو كسب ثقة الجماهير، خاصة أن التجديد لـ حمد الله هو أول خطوة إيجابية للإدارة الجديدة بعد انتخابها لمدة أربع سنوات.

يتمثل المكسب الثاني في أن بقاء حمد الله لمدة ثلاثة مواسم، في خط هجوم النصر سيُطمئن جماهير العالمي على خط الهجوم في ناديها المفضل، خاصة أن حمد الله يملك عدة مقومات تؤهله لإحراز الأهداف من فرص كاملة أو من نصف فرص.

أما المكسب الثالث، فهو تفادي إدارة النصر للوقوع في قلق البحث عن مهاجم قوي وبديل وبسعر مناسب، ليعوض حمد الله في حال رحيله، خاصة أن النصر سيحتاج لوقت طويل لإيجاد البديل المناسب والمماثل لـ حمد الله في حال قرر الاستغناء عن اللاعب المغربي.

ويذكر أن حمد الله انضم كصفقة انتقال حر لنادي النصر في صيف 2018 قادمًا من صفوف نادي الريان القطري.