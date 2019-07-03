3 وظائف شاغرة في شركة البحري

3 وظائف شاغرة في شركة البحري

2019/07/26
الساعة 11:40 مساءً
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري والخدمات اللوجيستية “مجموعة البحري”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مُسمى:

. أخصائي الزكاة والضرائب: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المحاسبة المالية)، أو ما يعادلها.

. محلل ضمان الجودة: درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصص النقل البحري.

. أخصائي رعاية العملاء: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الإدارة)، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 يوليو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 



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