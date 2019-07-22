300 ألف ريال دعمًا لإدارة السويكت

المواطن - محمد سمعه

قدّم يوسف القفاري العضو الذهبي في نادي النصر دعمًا ماليًا قدره 300 ألف ريال وذلك من أجل تدعيم خطط النادي تحت إشراف إدارة صفوان السويكت في المرحلة المقبلة.

وذكر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر تويتر أن إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت أعربت عن شكرها وتقديرها لـ يوسف القفاري بعد مبادرته بدعم العالمي.

من ناحية أخرى، يستعدّ نادي النصر لمواصلة المراحل المتبقية من معسكره الإعدادي والمُقام حاليًا في دولة البرتغال.

وكان نادي النصر تمكّن من الفوز وديًا اليوم على نادي كالداس البرتغالي بهدف دون رد، أحرزه اللاعب البرازيلي بيتروس.

ويُذكر أن النصر كان أعلن بشكل رسمي أمس عن توقيع العقود مع المهاجم عبدالفتاح آدم لاعب التعاون السابق ولمدة خمس سنوات.