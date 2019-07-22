300 ألف ريال دعمًا لنادي النصر

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي النصر، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تقديم العضو الذهبي يوسف القفاري دعمًا ماليًّا للعالمي يُقدر بـ300 ألف ريال.

وثمن مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة الدكتور صفوان السويكت، مبادرة يوسف القفاري الداعمة، وغير المستغربة منه تجاه العالمي.

وتحظى إدارة السويكت بدعم من الأعضاء الذهبيين، وتأمل في إعداد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بأفضل شكل ممكن لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر معسكرًا خارجيًّا في البرتغال، ويلعب خلاله أكثر من مباراة ودية، لتجهيز اللاعبين فنيًّا وبدنيًّا بشكل مميز.