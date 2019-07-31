31 وظيفة للجنسين في الرياض والظهران

المواطن - الرياض

أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم توفر 31 وظيفة شاغرة للرجال والنساء لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها، للعمل بالشركة بمدينتي (الرياض والظهران)، بمسمى (مُمثل خدمة العملاء) عبر (برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مُمثل خدمة العملاء (للنساء – العدد 16 وظيفة – الرياض):

– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– الوصف الوظيفي (تحصيل عبر الهاتف وتوفير معلومات حول المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء، وحل المشكلات أو تصعيدها إلى المستويات الأعلى، واقتراح تدابير تصحيحية لاستباق استعلامات العملاء ومنع حدوث الشكاوى).

2- مُمثل خدمة العملاء (للجنسين – العدد 15 وظيفة – الظهران):

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– الوصف الوظيفي (توفير معلومات حول المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء، وحل المشكلات أو تصعيدها إلى المستويات الأعلى، واقتراح تدابير تصحيحية لاستباق استعلامات العملاء ومنع حدوث الشكاوى).

طريقة التقديم:

– من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات):

1- ممثل خدمة العملاء (للنساء – العدد 16 وظيفة – الرياض):

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2- ممثل خدمة العملاء (للجنسين – العدد 15 وظيفة – الظهران):

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