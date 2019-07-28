3602 انتهاك بحق مختطفين في زنازن الموت الحوثي

المواطن - واس

وثق تقرير حكومي يمني 3602 انتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بحق مختطفين في سجونها خلال عام ونصف.

ورصد تقرير حقوقي لمكتب وزارة حقوق الإنسان اليمنية وجود 124 سجنا سريا في أمانة العاصمة، أقامتها المليشيا الحوثية لإخفاء المختطفين وتعذيبهم، في منازل معارضين لها استولت عليها منذ الانقلاب في 21 سبتمبر 2014م.

وكشف التقرير الذي حمل عنوان ” زنازن الموت” عن وفاة 24 مختطفا تحت التعذيب، من أصل 918 حالة تعذيب موثقه، إلى جانب رصد 2221 حالة اختطاف، و 334 حالة إخفاء قسري، من قبل مليشيا الحوثي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وطالب التقرير الذي أطلق من محافظة مأرب ، المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة 30 مختطفا قررت المليشيا إعدامهم في محاكمات سياسية هزلية.