370 وظيفة للجنسين بالقطاع الخاص

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت غرفة الرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (370) وظيفة شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى 22 شركة بالقطاع الأهلي في مدينة الرياض، وهي كالتالي:

– الشركة الدولية للموارد البشرية sto.

– شركة الصافي دانون المحدودة.

– شركة آل طاوي للتشييد والبناء.

– شركة مصنع دهانات الجزيرة.

– الشركة الوطنية للتسويق المحدودة.

– شركة أباريل للتجارة المحدودة.

– شركة أكسيوم تيلكوم.

– شركة أركو.

– مصنع شركة الشرقاوي لأنظمة لتوزيع الهواء.

– شركة كدن العالمية.

– تالنت السعودية.

وأبرزت الغرفة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. موظف خدمة عملاء كول سنتر.

. منشط مبيعات.

. مندوب مبيعات.

. مسؤول موارد بشرية.

. محاسب.

. مدير مبيعات.

. محصل.

. موظف مبيعات.

. مدير مبيعات.

. فني صيانة الجوالات.

. فني إنتاج.

. فني لحام.

. ممثلة مبيعات.

. موظفة استقبال.

. موظفة خدمة عملاء.

. شريكة أعمال موارد بشرية.

. محاسبة.

. محللة أعمال.

. منسقة مشاريع.

. مسؤولة مركز اتصال.

. مشرفة سكن.

. مشرفة تدريب.

. مديرة معرض.

. مشرفة فروع.

. فنية صيانة الجوال.

. خبيرة تجميل.

. مساعدة مديرة معرض.

. أخصائية تسويق.

. مسؤولة حسابات تواصل اجتماعي.

وأوضحت الغرفة، أنّ مواعيد المقابلات ستعقد بدءًا من يوم الأحد الموافق 14 يوليو 2019م؛ وتستمر لمدة 5 أيام.

وللتقديم والاطلاع على مقرات المقابلات الشخصية، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).