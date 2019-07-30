38 وظيفة شاغرة للجنسين في شركة الشايع للتجارة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الشايع للتجارة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والفنية والهندسية الشاغرة للسعوديين والسعوديات والمقيمين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمتاجر التابعة لها في المدن التالية: “الرياض، وجدة، والدمام، والخبر، وخميس مشيط”.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. استشاري مبيعات (عدد وظيفتين/ جدة).

. مساعد مبيعات (عدد وظيفتين/ جدة).

. مساعد مبيعات (الرياض).

. استشاري مبيعات (عدد وظيفتين للسعوديين/ الرياض).

. نائب المدير العام (الرياض).

. استشاري مبيعات (للسعوديين/ خميس مشيط).

. مدير قطاع البيئات الصحية (الرياض).

. مشرف التركيبات (الرياض).

. فني مساعد – التركيب/ التصنيع (عدد 3 وظائف/ الرياض).

. فني مساعد – التركيب/ التصنيع (الدمام).

. استشاري مبيعات (عدد 4 وظائف/ الرياض).

. مهندس مبيعات – الخدمات (عدد وظيفتين/ الرياض).

. مهندس خدمات (جدة).

. استشاري مبيعات (الدمام).

. مهندس رسومات (الرياض).

. استشاري مبيعات – المشاريع (الدمام).

. مشرف التصميم (الرياض).

. مصمم – تخطيط المبيعات (خميس مشيط).

. فني صيانة (عدد وظيفتين/ الرياض).

. موظف خدمة العملاء – نوبة ليلية (جدة).

. كبير مستشاري المبيعات (الرياض).

. مصمم – رسومات (جدة).

. استشاري مبيعات – الحجر الطبيعي (الدمام).

. ممثل خدمة العملاء (جدة).

. استشاري مبيعات (للسعوديين/ الخبر).

. مصمم – رسومات (للسعوديين/ جدة).

. مدير قطاع – الشركات الداخلية والتعليم العالي (الرياض).

. مساعد مدير المبيعات (جدة).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 يوليو 2019م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 30 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).