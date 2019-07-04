4 آراء تُفسر تصرف الهلال مع عموري

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل أمس الجمعة، عن إيقاف المفاوضات بصورة نهائية مع الإماراتي عمر عبد الرحمن ” عموري” وذلك بعدما قدم الهلال عرضًا لتجديد عقد اللاعب الإماراتي وتأخر اللاعب ووكيله في الرد.

اتجه النقاد الرياضيون لتفسير تصرف إدارة الهلال مع عموري، حيث قال محمد الغامدي عبر حسابه في تويتر: قالوا أنهم انسحبوا من صفقة هارون كمارا، واليوم قالوا انهم انتظروا ولم يجدوا ردًا على انتقال عموري.

ثلاثة ضد واحد

وأضاف محمد الغامدي: صارحوا مرة واحدة جمهوركم بأنكم فشلتم في ضم الصفقتين.

أما الناقد الرياضي سلطان الزايدي فعلّق قائلًا: اللي فهمته من البيان، أن عموري يبي فلوس زيادة والهلال ما عنده، وجاري البحث عن محترف على قد الحال، كويس ورخيص.

واضاف سلطان الزايدي: وضع الهلال ما يطمن.

أما الإعلامي عبد العزيز المريسل فسخر قائلًا: عجزوا عن منافسة نادي بدون رئيس وعجزوا عن منافسة نادي ترك لهم ما يريدون وفي كلا الحالتين يفشلون.

وتابع المريسل: واضح عمل إداري قوي، بدليل مفيش دوري، مفيش كأس، مفيش آدم، مفيش كمارا، مفيش عموري، إنه الهلال ياسادة.

واتجه الناقد الرياضي صالح الحناكي للتعليق على تصرف الهلال مع عموري من زاوية آخرى فقال: الإدارة الهلالية حاولت ترضي الجمهور بتجديد عقد عموري، وقدمت عرض مُغري لـ لاعب مصاب بالرباط ثلاث مرات، وممكن تتجدد في أي وقت فتخسر الملايين ومحترف أجنبي، وبالأخير اضطرت لإقفال الملف.

واضاف الحناكي: الهلال أكبر من أي لاعب، مر به أساطير ورحلوا وبقى زعيمًا، إدارة الهلال ربما تُخطط لصفقة مُدوية تُعوض بها الجماهير.

جدير بالذكر أن عموري كان تعرض لإصابة القطع في الرباط الصليبي خلال مباراة الهلال والشباب في الدوري بالموسم الماضي.