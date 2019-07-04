4 أشخاص يحصلون على دعم 390 ريالاً فقط.. وحساب المواطن يعلق

المواطن - الرياض

أكد برنامج حساب المواطن أن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق، والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

جاء ذلك في رد من حساب المواطن، عبر حساب خدمة العملاء على مواطن وجه سؤالاً قال فيه: “نحن أربعه أشخاص يجينا ٣٩٠ وفيه آخرون يأتيهم نفس الدعم لشخص واحد، فما السبب؟

ورد حساب المواطن بقوله: “أهلا بك، يُصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (هنا) نسعد بخدمتك”.

وأعلن حساب المواطن في وقت سابق، تفاصيل الدفعة الـ 20 من الدعم والتي تم إيداعها في حسابات المواطنين، في وقت سابق.

وأوضح حساب المواطن أن دعم الدفعة 20 سجل 2.6 مليار ريال استفاد منه 12.4 مليون مواطن وتابع، شملهم الدعم في البرنامج لشهر يوليو.

ويهدف حساب المواطن إلى مساعدة ذوي الدخول المنخفضة على تجنب آثار عملية الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة أسعار الكهرباء والوقود.

وبحسب النظام المتبع، يتم صرف الدعم في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، ويتم تقديم الموعد يومًا واحدًا، أو تأخيره يومًا واحدًا إذا ما تصادف مع إجازة رسمية.