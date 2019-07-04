4 وديات تُعد الهلال

المواطن - محمد سمعه

استقر الفريق الأول لكرة القدم، بنادي الهلال وتحت قيادة المدرب الروماني رازفان لوسيسكو على أربع مباريات ودية سيخوضها الفريق الهلالي استعدادًا لمواجهة الأهلي في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الهلال وإليريا ليوبليانا السلوفيني يوم 21 يوليو في تمام الثانية عشر ظهرًا بتوقيت المملكة، وفي نفس اليوم يخوض الهلال مواجهة ودية أمام فريق بليد السلوفيني في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة.

أما المباراة الثالثة فسوف تُقام يوم الأربعاء 24 يوليو الجاري ضد نادي بريني جروسبلي السلوفيني في تمام الثانية ظهرًا بتوقيت المملكة، وفي نفس اليوم يخوض الهلال مباراة ودية ضد نادي أودينيزي الإيطالي في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة.

ويذكر أن إدارة الهلال، كانت أعلنت أمس الجمعة في بيان رسمي عن إيقافها لـ مفاوضات تجديد عقد اللاعب الإماراتي عمر عبد الرحمن ” عموري”.