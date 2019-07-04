4 وظائف شاغرة لدى السيف القابضة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة السيف مهندسون مقاولون القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها وعدد من مشاريعها القائمة في كل من الرياض، وشرمة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. محاسب (الرياض).

. مساح كميات (الرياض).

. مشغل مساعد مكتب (شرمة).

. مسؤول العلاقات الحكومية (شرمة).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 يوليو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)