4 وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للإحصاء

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير إدارة الابتكار والتقييم الإحصائي: شهادة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: (الإحصاء، أو الاقتصاد، أو أساليب كمية، أو بحوث العمليات، أو رياضيات).

– مدير إدارة التطوير الإحصائي: شهادة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: (الإحصاء، الاقتصاد، بحوث عمليات).

– أخصائي تخطيط استراتيجي (عدد وظيفتين): شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الجودة، أو إدارة الأعمال، أو التخطيط الاستراتيجي)، أو أي تخصص ذي صلة.

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 يوليو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).