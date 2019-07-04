4 وظائف شاغرة لدى شركة الحاج حسين علي رضا

4 وظائف شاغرة لدى شركة الحاج حسين علي رضا

2019/07/29
الساعة 7:48 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة للسيارات والشاحنات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم العالي في التخصصات: (الفنية، والمهنية، أو الهندسية)، ويفضل وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع معارض الشركة في كل من المنطقة الوسطى، والمنطقة الشرقية.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير الخدمة (عدد وظيفتين/ المنطقة الوسطى).

. مدير الخدمة (عدد وظيفتين/ المنطقة الشرقية).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 يوليو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 أغسطس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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