4 وظائف شاغرة لدى شركة الحاج حسين علي رضا

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة للسيارات والشاحنات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم العالي في التخصصات: (الفنية، والمهنية، أو الهندسية)، ويفضل وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع معارض الشركة في كل من المنطقة الوسطى، والمنطقة الشرقية.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير الخدمة (عدد وظيفتين/ المنطقة الوسطى).

. مدير الخدمة (عدد وظيفتين/ المنطقة الشرقية).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 يوليو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 أغسطس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).