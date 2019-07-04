4.24 مليارات دولار عجز ميزانية الكويت

المواطن - متابعة

أظهرت بيانات أعلنتها وزارة المالية الكويتية يوم الاثنين عجزًا فعليًا قدره 1.29 مليار دينار (4.24 مليارات دولار) في السنة المالية المنتهية 31 مارس آذار الماضي، بانخفاض 83 بالمئة عن المقدّر في مشروع الموازنة و60 بالمئة عن السنة المالية السابقة.

وقالت وزارة المالية في بيان إن المصروفات الفعلية بلغت 21.849 مليار دينار، بانخفاض أربعة بالمئة عن مشروع الموازنة، في حين بلغت الإيرادات 20.558 مليار دينار، مرتفعة 36 بالمئة عن المشروع، وبلغت الإيرادات النفطية 18.428 مليار دينار.

يُذكر أن الكويت تستقطع عشرة بالمئة سنويًا من إيراداتها لصالح صندوق الأجيال القادمة الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار، الصندوق السيادي لدولة الكويت.