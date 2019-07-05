5 أهداف لبطاقة المنتجات الزراعية

5 أهداف لبطاقة المنتجات الزراعية

2019/07/11
الساعة 10:58 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1735
0
طباعة
المواطن - الرياض

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن وجود البطاقة التعريفية على المنتجات الزراعية يأتي حمايةً للمستهلكين من المنتجات مجهولة المصدر، والتأكد من سلامتها وسهولة تتبعها.
وأوضحت الوزارة أن البطاقة أيضًا تهدف إلى منع دخول المنتجات الزراعية عشوائيًا إلى الأسواق، والقضاء على المنتجات مجهولة المصدر، بالإضافة إلى معرفة مصادر المنتجات الزراعية.
كما تهدف البطاقة أيضًا إلى التأكد من خلو المنتجات الزراعية من بقايا المبيدات والتأكد من سلامتها وتتبعها.
جدير بالذكر أن البطاقة تحتوي على بيانات المنتج الزراعي ومنها، رقم السجل وموقع الزراعة وتاريخ التعبئة والسعر.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :