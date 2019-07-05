5 تطبيقات تُمكنك من استنساخ واتساب برقمين مختلفين على نفس الهاتف

المواطن - متابعة

يفضل مستخدمو الهواتف الذكية استخدام الواتساب من أرقام مختلفة على نفس الجوال عادة.

ولكن لا تسمح طريقة عمل تلك الهواتف بتنزيل وتشغيل تطبيقين متماثلين في نفس الوقت، ولحسن الحظ تتوفر بعض التطبيقات التي يمكنك من خلالها إنشاء نسخة ثانية من تطبيقاتك المفضلة وأهمهم تطبيق واتساب.

وفيما يلي أفضل 5 تطبيقات يمكنها إنشاء وتشغيل نسختين من تطبيق واتساب برقمين مختلفين في نفس الوقت:

1.Parallel Space:

هو أحد أفضل تطبيقات الأندرويد والذي يمكن استخدامها لاستنساخ تطبيق واتساب، ومن خلال هذا التطبيق يمكنك إنشاء نسخة جديدة من تطبيق واتساب أو التطبيقات الأخرى المفضلة لديك.

2Accounts:2

يسمح تطبيق 2Accounts لمستخدميه بإنشاء نسخ جديدة للتطبيقات والألعاب، يعمل التطبيق بواجهة نظيفة ومنظمة بدقة.

3.Parallel U:

يتيح هذا التطبيق نسخ التطبيقات الشائعة مثل واتساب وفيسبوك وإنستجرام، ولا يشغل هذا التطبيق مساحة كبيرة في الهاتف ولا يبطئ من أداء الجهاز.

4.Multi:

بالإضافة إلى أن التطبيق يمكنه إنشاء نسخة من جميع تطبيقات أندرويد يوجد بالتطبيق خزانة خاصة يمكن استخدامها لقفل التطبيقات المستنسخة.

5.Super Clone:

يسمح التطبيق لمستخدميه بنسخ جميع الألعاب والتطبيقات المتوفرة على متجر جوجل، مثل سناب شات وإنستجرام وواتساب، بالإضافة لأنه يمكنك من خلاله تخصيص رموز للتطبيقات المستنسخة.