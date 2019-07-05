5 مرشحين يتنافسون على رئاسة النصر

المواطن - محمد سمعه

انتهى منذ قليل تمديد الفترة الثالثة من فتح باب الترشح لرئاسة نادي النصر بوجود خمسة مرشحين يتنافسون على رئاسة العالمي لمدة أربع سنوات خلال الفترة المقبلة.

ويُذكر أن المرشحين المتنافسين على رئاسة النصر هم” نصر النصر، صالح عبد الرحمن الأطرم، صفوان السويكت، تركي الدهام، وعبدالله العثمان”.

وكانت الهيئة العامة للرياضة أعلنت الخميس الماضي عن تمديد الفترة الثالثة من أجل الترشح لرئاسة النصر بعد طلب من الأعضاء الذهبيين للعالمي.

وشهدت الفترة الثالثة تسابقاً وتنافساً بداية بين صالح الأطرم ونصر النصر حيث تقدّم كل منهما بأوراق ترشحه للجنة الانتخابات في مقر نادي النصر يوم الخميس الماضي، وبعد تقديم الثنائي لأوراقهما، قرّرت هيئة الرياضة مد الفترة الثالثة حتى الرابع من يوليو الجاري والتي انتهت اليوم بحلول العاشرة من مساء اليوم الخميس.

وكان سعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة النصر السابق، اعتذر لجمهور العالمي عن عدم ترشحه لرئاسة النصر لظروف خاصة، مضيفًا أنه سيظل عاشقًا للعالمي ومساندًا له خلال الفترة المقبلة.

ويتمنى جمهور النصر حسم امر انتخاب رئيس النادي سريعًا مع انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وذلك من أجل التركيز على فترة الإعداد للموسم الجديد والتعاقد مع الصفقات المطلوبة.

ولم يتقدم أحد بملفه للترشح لرئاسة النصر خلال الفترة الأولى والفترة الثانية مؤخرًا.