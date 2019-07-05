5 وظائف شاغرة لدى شركة معادن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من رأس الخير، ورأس الزور.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مشغل- مصنع الأمونيا (ورأس الزور).

. منسق- الأمن (رأس الخير).

. مهندس أول- نظام الأمن (رأس الخير).

. مسؤول- الحرائق والصحة والسلامة والبيئة (رأس الخير).

. أخصائي- أمن ورشة العمل والصيانة (رأس الخير).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 يوليو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).