5 وظائف شاغرة لدى صدارة للكيميائيات

5 وظائف شاغرة لدى صدارة للكيميائيات

2019/07/24
الساعة 8:33 مساءً
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. منسق أول خدمة العملاء.

. مهندس أول تحسين.

. مهندس نظم.

. مشغل ثاني- البطاقات والملصقات.

. منسق السفر.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 يوليو 2019م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 



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