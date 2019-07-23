المواطن - مكة المكرمة

أعلن نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء المشـرف عـلى مكتب المـفتي العـام، الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد أنه تم تجهيز 500 ألف كتاب و10 آلاف حقيبة (هدية الحاج)، بتوجيه من سماحة المفتي العام، وسيتم توزيعها على الحجاج وتزويد بعثات الدول الإسلامية بالكتب والمطبوعات لتوزيعها على الحجاج.

كما تم توجيه عدد من فروع الرئاسة في مختلف مناطق المملكة بالمشاركة في استقبال الحجاج القادمين من خارج المملكة وتزويدهم بالكتب والمطبوعات المتعلقة بمناسك الحج والعمرة وذلك خلال مدة الحجاج المقامة في هذه المناطق والمطارات.

وبيَّن العواد أن هذه الجهود المبذولة تأتي استجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز-حفظه الله- والتي تؤكد على جميع المؤسسات الحكومية والأهلية على بذل كل الجهود لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن وتوفير الرعاية الشاملة لهم منذ وصولهم إلى المملكة حتى مغادرتهم.

وأعرب الشيخ فهد العواد عن شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود-حفظه الله- وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود-حفظه الله- على ما يبذلونه من جهود جبارة في خدمة الحرمين الشريفين وخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتهيئة كل ما هو ممكن في جميع المجالات من أجل أن يؤدون مناسكهم وعباداتهم بيسر وسهولة واطمئنان، ودعا معاليه الله عز وجل أن يحفظ هذه البلاد المباركة وان يوفق ويسدد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يحفظ حجاج بيت الله من كل سوء ومكروه وأن يتقبل منهم حجهم.