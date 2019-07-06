6 أشهر تحرم الريال من أسينسيو

المواطن - محمد سمعه

بات من المتوقع غياب اللاعب الإسباني ماركو أسينسيو عن صفوف نادي ريال مدريد ولمدة ستة أشهر خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد إصابته بقطع في الرباط الصليي خلال مباراة ريال مدريد وآرسنال الإنجليزي الودية.

وأعلن نادي ريال مدريد في بيان رسمي عبر موقعه على الإنترنت، أن ماركو أسينسيو سيخضع لعملية جراحية في الفترة المقبلة من أجل علاج القطع في رباطه الصليبي.

ويذكر أن ماركو أسينسيو كان سقط على الأرض في الدقيقة الخامسة والستين من عمر مباراة ريال مدريد وآرسنال بعد كرة مشتركة مع اللاعب الجابوني بيير أوباميانج.

وكان ماركو أسينسيو ارتبط بالانتقال لصفوف ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني في صيف العام الجاري، لكن إصابته ستجعله مستمرًا في صفوف نادي ريال مدريد.

ويأمل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في الاعتماد على الكولومبي خيمس رودريغيز للتألق مع الريال وتعويض غياب اللاعب ماركو أسينسيو.