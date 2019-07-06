6 أطعمة تحمي القلب

المواطن - متابعة

نصح موقع مختص في الصحة بتناول 6 أطعمة بينها، البطيخ والطماطم والزبادي، لحماية القلب من التعرض للأمراض الخطيرة.

وحسب موقع “healthy builderz”، فقد تضمنت قائمة تلك الأطعمة كلاً من:

البطيخ: يحتوي اللون الأحمر للبطيخ على الليكوبين وهو أمر جيد للقلب، كما أن البطيخ واحد من أفضل مصادر الفيتامينات A و C بما في ذلك المغنيسيوم والبوتاسيوم.

الشوفان: يساعد تناول الشوفان على إخراج السموم من الجسم، ويعزز الهضم الصحي ما يعني أنها سوف تكون قادرة على حماية القلب.

الزبادي: تناول الزبادي يساعد على امتصاص العناصر الغذائية المختلفة مثل الفيتامينات والمعادن، وكذلك “البروبيوتيك” التي تعتبر مفيدة لعملية الهضم.

الفواكه والخضراوات: يساعد تناول الفواكه والخضروات على مد الجسم بمجموعة من الفوائد الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن مع مضادات أكسدة إضافية، الأمر الذي يحسن صحة القلب.

الطماطم: يجب تناول الطماطم كونها تحتوي على اللايكوبين الذي يحمي القلب من الأضرار.

الجوز: من المهم إضافة المكسرات إلى النظام الغذائي لحماية صحة القلب؛ كونها غنية بالدهون الصحية المفيدة للقلب.