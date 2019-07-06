6 أطعمة تضر بصحة الطفل

المواطن - متابعة

يؤكد خبراء التغذية، أن أكثر الأطعمة ضررًا لصحة الطفل بعد عمر سنتين هي الوجبات المخصّصة للأطفال في المطاعم، حيث تحتوي على مكونات مصنّعة فقيرة المغذيات وليست طبيعية.

إليكم أكثر أطعمة تضر الطفل:

الهوت دوغ: يصنّف اللحم المستخدم في عمل الهوت دوغ باعتباره لحومًا مصنّعة من الدرجة الأسوأ، كما أنه يحتوي على كثير من الملح والدهون بالنسبة للكبار، ويعني ذلك أن محتواه أضعاف الحد الأقصى للطفل.

حبوب الإفطار: تحتوي حبوب الإفطار على كمية كبيرة من السكر، ونسبة قليلة من الألياف والبروتين، لذلك لا ينبغي الاعتماد عليها كوجبة لإفطار الطفل أكثر من مرتين في الأسبوع، واحرص على اختيار النوع الذي يحتوي على 3 جرامات بروتين في الحصة أو أكثر.

أصابع الدجاج المقلية: كل أشكال قطع الدجاج “تشيكن ناجت” غنية بالدهون غير الصحية، ويتم قلي أكثر من 20 بالمائة من مكوناتها في حرارة عالية. أفضل دجاج مقلي يمكن للطفل أكله هو ما يتم طهيه في البيت.

المشروبات الغازية: لا ينبغي للطفل بعد عمر سنتين تناول المشروبات الغازية أو السكرية، وعلى الأبوين التأكّد من أن العصائر التي يتناولها مصنوعة من 100 بالمائة من الفواكه الطبيعية، والحليب قليل الدسم وغير مضاف له سكر.

وجبات الطفل بالمطاعم: يتم تقديم وجبات الطفل في المطاعم بطريقة مغرية، لكنها ليست صحية، ولا تناسب احتياجات الصغير، فهي غنية بالدهون والسكريات أو الملح، وقليلة المغذيات. الأفضل أن يشارك الطفل الأبوين وجبتهما.

حلوى الكاندي: كلما كانت الحلوى أو الكاندي قاسية وغير طرية كلما كانت أسوأ لصحة الطفل. الحلوى المنزلية بكميات معتدلة هي الأنسب للصغار.