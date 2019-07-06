6 وديات تُجهز الفيحاء

المواطن - مروة نبيل

اعتمد مجلس إدارة نادي الفيحاء، اليوم الأحد، برنامج المعسكر الإعدادي الخارجي للفريق الأول لكرة القدم استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وستحتضن مقاطعة بورغ هامستيدي في مدينة زيلند الهولندية، معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، وستُغادر البعثة، بعد غد الثلاثاء، على أن يستمرّ المعسكر حتى الثامن من شهر أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء 6 مباريات ودية في معسكر هولندا، لتجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا بأفضل شكل ممكن، أملًا في الظهور بشكل مميز في الموسم المقبل.

وسيعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء إلى التدريبات الجماعية في مقر النادي، يوم الاثنين الموافق 12 من أغسطس المقبل، استعدادًا لانطلاق الدوري السعودي للمحترفين، يوم 22 من الشهر ذاته.