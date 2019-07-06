6 وديات تُجهز الهلال في النمسا

المواطن - محمد سمعه

كشف نادي الهلال عن مبارياته الست الودية، التي سيخوضها في معسكره في دولة النمسا خلال الفترة المقبلة.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر تويتر، أن الهلال سيخوض مباراته الأولى ضد فريق سبيتال دراو النمساوي يوم التاسع من يوليو الجاري.

أما المباراة الثانية فستكون ضد فريق رابيد لينز النمساوي يوم 13 يوليو.

وستكون المباراة الثالثة أمام فريق بودافوكي المجري، وتنطلق في السابع عشر من يوليو الجاري.

ويواجه الهلال فريق أودينيزي الإيطالي يوم 24 يوليو في رابع المباريات، ثم يخوض الهلال مباراتين وديتين يوم 21 يوليو سيتم الكشف عنهما لاحقًا.

ويذكر أن المدرب رازفان لوسيسكو سيراقب عن كثب أداء اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن “عموري” في معسكر النمسا لتحديد القرار النهائي حول الإبقاء عليه أو الموافقة على رحيله عن صفوف أزرق العاصمة.

وسيعود نادي الهلال إلى السعودية مساء يوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من شهر يوليو الجاري.