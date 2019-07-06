6 وظائف شاغرة في تخصصي الدمام

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام (التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية)، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، والتجمع الصحي بالمنطقة الشرقية.

وأبرزت إدارة المستشفى، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي مختبر علم أجنة (للسعوديين).

– أخصائي استشاري مختبر علم أجنة رجال (للسعوديين).

– استشاري- جراحة العظام.

– استشاري- مسالك بولية.

– أخصائي قيادي للموارد البشرية.

– محلل بيانات مراقبة المستندات.

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 يوليو 2019م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 30 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).